Приморский автолюбитель отправил свой транспорт прямиком в кювет 20:32, 22 апреля Приморский автолюбитель отправил свой транспорт прямиком в кювет (Фото)
Пятимесячный малыш погиб при ДТП в Приморье 18:15, 22 апреля Пятимесячный малыш погиб при ДТП в Приморье (Фото)
Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост 17:49, 22 апреля Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост
Новостная лента
Апрель, 23 воскресенье
06:10
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
06:10
Пластиковые отходы угрожают экологии
06:10
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
06:07
Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменщиков‍
04:20
В Приморье назвали приоритетные направления в здравоохранении
02:11
Список овощей, которые сдерживают процесс похудения
00:00
«Матери России» обменялись опытом профилактики сиротства в Приморье
Апрель, 22 суббота
22:55
Алкоголь опаснее для женщин, чем для мужчин
21:40
В Приморье пройдет мастер-класс известных кинематографистов
20:32
Приморский автолюбитель отправил свой транспорт прямиком в кювет Фото
19:21
Серьезно ДТП произошло на трассе Благовещенск - Белогорск Фото
18:15
Пятимесячный малыш погиб при ДТП в Приморье Фото
17:49
Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост
17:32
На кладбище в Приморье произошло ДТП Фото
17:19
Несовершеннолетний пешеход пострадал в Приморье Фото
16:58
Ученые: Призраков не существует
16:42
В Находке автолюбитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода
16:27
Эвакуаторщики добрались и до спортивной набережной Владивостока Фото
16:11
Стали известны подробности вооруженного нападения на здание ФСБ в Хабаровске
15:53
Уничтоженный сквер на Бестужева восстановили во Владивостоке Фото
15:39
Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке
15:25
Турнир Fight Nights Global 63 прошел во Владивостоке Фото
15:11
Серьезное ДТП произошло на трассе Седанка - Патрокл Фото
14:50
Из-за весеннего половодья разлившаяся река затопила несколько десятков домов в Приморье
14:36
Еще один автолюбитель не удержал свой авто на трассе в Приморье Фото
14:22
Артисты Тихоокеанского флота выступили перед филиппинскими моряками
14:05
Пенсионерки Приморья сразились за звание лучшего интернет-пользователя
13:43
В Приморье из-за палов огонь перекинулся на жилые дома
13:29
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
13:16
Президент Филиппин посетил Крейсер Варяг
13:00
Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке
12:37
В приморье приведут в порядок памятники, мемориалы и захоронения солдат
12:23
Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменщиков‍

1,75 тысяч мужчин приняли участие в опросе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Как показало исследование, командные виды спорта используются неверными мужчинами чаще, чем сольные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Это не гарантирует, что пловец либо бегун не станут обманывать возлюбленную, но в качестве оправдания длительного отсутствия они практически никогда не используют занятие спортом. По итогам опроса 1,75 тысяч мужчин удалось обнаружить, что лица, играющие в командные виды спорта, используют свое увлечение как прикрытие очень часто. Наиболее подавляющая подтверждающая статистика по данному вопросу оказалась среди приверженцев регби, футбола и гольфа.

Ученые подчеркивают, что выработка гормона тестостерон тесно связана с повышенным сексуальным влечением. Таким образом, те, у кого в процессе занятия спортом организм вырабатывает больше тестостерона нуждаются в сексе больше и зачастую они ищут удовлетворения своих потребностей за пределами семьи. При этом исследователи подчеркивают, что склонность к изменам может сильно зависеть от генетики. Лица, в организме которых, обнаружен длинный аллель вариации рецептора дофамина чаще изменяют супругам. Психологи добавляют, что некоторые неверные мужчины ищут отношения вне семьи в рамках своеобразной адаптации – вместо решения возникших проблем они сбегают в постель к другой женщине.

Еще одним типом изменщиков являются любители «острых ощущений», поэтому девушкам, возлюбленные которых увлекаются экстремальными видами спорта, стоит более пристально следить за настроением партнера. В целом большую статистику измен показывают любители путешествий. Ученые поясняют это воздействием иных культур, которые снижают психологические барьеры в отношении обмана возлюбленных.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье назвали приоритетные направления в здравоохранении
04:20, 23 апреля 2017 В Приморье назвали приоритетные направления в здравоохранении

Совещание с главными врачами региона

«Матери России» обменялись опытом профилактики сиротства в Приморье
00:00, 23 апреля 2017 «Матери России» обменялись опытом профилактики сиротства в Приморье

Устройство детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи

Ученые: Призраков не существует
16:58, 22 апреля 2017 Ученые: Призраков не существует

Данное явление можно объяснить при помощи физики

Эвакуаторщики добрались и до спортивной набережной Владивостока
16:27, 22 апреля 2017 Эвакуаторщики добрались и до спортивной набережной Владивостока

Не стоит пренебрегать ПДД и знаками

Уничтоженный сквер на Бестужева восстановили во Владивостоке
15:53, 22 апреля 2017 Уничтоженный сквер на Бестужева восстановили во Владивостоке

Жители улицы Бестужева провели субботник

Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке
15:39, 22 апреля 2017 Эвакуаторы продолжают работать во Владивостоке

Не стоит пренебрегать ПДД и дорожными знаками

Из-за весеннего половодья разлившаяся река затопила несколько десятков домов в Приморье
14:50, 22 апреля 2017 Из-за весеннего половодья разлившаяся река затопила несколько десятков домов в Приморье

В крае прошли комплексные учения