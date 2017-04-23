Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменщиков‍

1,75 тысяч мужчин приняли участие в опросе

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Как показало исследование, командные виды спорта используются неверными мужчинами чаще, чем сольные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Это не гарантирует, что пловец либо бегун не станут обманывать возлюбленную, но в качестве оправдания длительного отсутствия они практически никогда не используют занятие спортом. По итогам опроса 1,75 тысяч мужчин удалось обнаружить, что лица, играющие в командные виды спорта, используют свое увлечение как прикрытие очень часто. Наиболее подавляющая подтверждающая статистика по данному вопросу оказалась среди приверженцев регби, футбола и гольфа.

Ученые подчеркивают, что выработка гормона тестостерон тесно связана с повышенным сексуальным влечением. Таким образом, те, у кого в процессе занятия спортом организм вырабатывает больше тестостерона нуждаются в сексе больше и зачастую они ищут удовлетворения своих потребностей за пределами семьи. При этом исследователи подчеркивают, что склонность к изменам может сильно зависеть от генетики. Лица, в организме которых, обнаружен длинный аллель вариации рецептора дофамина чаще изменяют супругам. Психологи добавляют, что некоторые неверные мужчины ищут отношения вне семьи в рамках своеобразной адаптации – вместо решения возникших проблем они сбегают в постель к другой женщине.

Еще одним типом изменщиков являются любители «острых ощущений», поэтому девушкам, возлюбленные которых увлекаются экстремальными видами спорта, стоит более пристально следить за настроением партнера. В целом большую статистику измен показывают любители путешествий. Ученые поясняют это воздействием иных культур, которые снижают психологические барьеры в отношении обмана возлюбленных.