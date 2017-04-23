В Приморье назвали приоритетные направления в здравоохранении

Совещание с главными врачами региона

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Развитие первичной медико-санитарной помощи и санитарной авиации, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, информатизация – приоритетные направления здравоохранения Приморья на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Приоритеты в работе медицины края озвучены на очередном совещании с главными врачами региона, которое состоялась в Администрации Приморского края.

«Данные направления деятельности озвучены на коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое состоялось в начале апреля в Москве, но для здравоохранения Приморья здесь нет ничего нового. Задача по совершенствованию этого блока поставлена нам еще в прошлом году Губернатором края», – подчеркнул директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

Он акцентировал внимание на том, что для медицинского сообщества региона эти задачи вполне выполнимые.

«Все задачи четко определены это – снижение смертности от онкологических заболеваний, усиление профилактической работы с населением, наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи, более активное использование информационных технологий, возможностей телемедицины», – подчеркнул глава ведомства.

В своем докладе Андрей Кузьмин отметил, что в 2017 году в Приморском крае продолжается снижение смертности от болезней системы органов дыхания на 10,2%, болезней органов пищеварения – на 12,4%, туберкулеза на 12,4%.

Кроме того, по сравнению с 2016 годом смертность от всех видов транспортных несчастных случаев снизилась на 5,9%, в том числе от ДТП – на 28,6%. Специалисты называют это очень хорошим показателем, ведь в целом по России он остался без изменений.

Вместе с тем, по ряду заболеваний в Приморье отмечен рост смертности. Это болезни системы кровообращения на 11,8%, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 1,8%, от новообразований на 2,9%.

Главный врач подчеркнул, сегодня приняты и утверждены новые индикативные показатели по котором и будут в дальнейшем анализироваться показатели смертности.