Ученые рассказали, какие овощи мешают худеть

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Не все овощи помогут в борьбе с лишним весом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МИР24. Американские специалисты подготовили список овощей, которые сдерживают процесс похудения.

Научные сотрудники Гарварда составили список овощей, которые мешают похудению, пишут СМИ.

Несмотря на советы диетологов дополнять рацион полезными овощами, ученые провели исследование и выяснили, что некоторые из них, напротив, могут привести к набору веса.

Так, самыми вредными овощами в борьбе с лишним весом являются крахмалистые овощи - кукуруза, картофель и горох. При этом полностью исключить их из меню нельзя, но ограничить потребление желательно. Взамен необходимо увеличить потребление овощей с большим содержанием клетчатки, что положительно скажется на секреции соков и моторике ЖКТ.

Исследование ученых заняло 20 лет. На протяжении этого времени 30 тысяч человек вели дневники, а ученые каждые четыре года анализировали питание и процесс похудения участников эксперимента.