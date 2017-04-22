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Алкоголь опаснее для женщин, чем для мужчин

Даже после окончательного отказа от алкоголя клетки мозга разрушаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Ученые провели МРТ мозга и попытались выяснить, влияет ли половая принадлежность на темпы разрушения главного органа нервной системы. Структурные выделения головного мозга у женщин выражены в большей степени, чем у мужчин.

Специалисты из Бостонского медицинского университета заявили, что алкоголь вредит организму женщины гораздо серьезней, чем мужчинам. Об этом пишут СМИ. Во время принятия спиртных напитков разрушаются клетки головного мозга.

Для своего эксперимента специалисты пригласили 60 человек - 30 женщин и еще столько же мужчин. Все испытуемые ранее страдали от алкогольной зависимости. Учен провели МРТ мозга и попытались выяснить, влияет ли половая принадлежность на темпы разрушения главного органа нервной системы.

Стало известно, что структурные выделения головного мозга у женщин выражены в большей степени, чем у мужчин. Даже после окончательного отказа от алкоголя клетки мозга в некоторой степени разрушаются, резюмировали ученые. 

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