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Происшествия

Серьезно ДТП произошло на трассе Благовещенск - Белогорск

Выясняются все обстоятельства случившегося
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Страшная авария произошла в Амурской области, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился на трассе Благовещенск - Белогорск. Участниками аварии стали два автомобиля: легковушка и грузовик. Автомобили получили сильнейшие механические повреждения. По предварительным данным при ДТП погибли два человека, один из них - несовершеннолетний ребенок. 

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Чтобы изъят из покареженных авто тела людей, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. 

Что стало причиной серьезного ДТП - предстоит выяснить специалистам.

Напомним, еще одна серьезная авария произошла сегодня на выезде из Владивостока. Водитель грузового автомобился врезался в спецтехнику. От полученных травм рулевой грузовика скончался на месте происшествия. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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