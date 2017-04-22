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Общество

Эвакуаторщики добрались и до спортивной набережной Владивостока

Не стоит пренебрегать ПДД и знаками
Фото: @dps_control Фото: @dps_control
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В районе Спортивной набережной во Владивостоке работают эвакуаторы, сообщает РИА VladNews. Водители, которые проявили безответственность и "бросили" свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, остались без авто.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что эвакуаторы работают и в центре города - на площади Семеновская. Затем спецтехника переместилась в район проспекта Красного знамени.

Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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