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Общество

«Матери России» обменялись опытом профилактики сиротства в Приморье

Устройство детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Члены местных отделений Приморского общественного движения «Матери России» поделились опытом по профилактике сиротства в крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам лидера Приморского регионального Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяны Заболотной, одна из задач «Матерей России» взаимодействие с приемными, патронатными семьями, а также с учреждениями, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.

«В основу своей работы региональный совет движения положил реализацию социального проекта – «Дети Приморья». Его главная задача – устройство детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи», – обозначила Лидер движения.

Татьяна Заболотная отметила, что важными направлениями работы регионального движения служит разъяснительная работа с будущими и молодыми семьями об их родительской ответственности, которая проходит на специально созданных семейных дискуссионных площадках «Счастье матери». Они открыты в 24-х местных отделениях «Матерей России». Здесь работают профессиональные психологи, врачи, юристы, социальные работники и педагоги.

Руководитель местного отделения движения в Партизанске Ольга Портасова поделившись опытом своей работы отметила, что в Партизанске члены движения особое внимание уделяют воспитанником детских домов.

«Мы организуем для ребят мастер-классы, флэш-мобы, батлы, спортивные соревнования в которых сами вместе с ребятами и принимаем участие. Тесно взаимодействуем с руководителем нашего местного детского дома. Часто проводим круглые столы по теме профилактики сиротства. Приглашаем многодетных матерей, матерей опекунов и молодежь», – рассказала она.

Ольга Портасова также отметила, что много территорий перенимает опыт успешных практик друг у друга.

«В этом году мы запланировали провести у себя конкурс "Лучших Матерей опекунов", который организовали у себя матери Яковлевского района. Это отличный метод передать опыт успешного многодетного материнства», – подчеркнула она.

Отметим, совместно с сотрудниками Администрации края участники движения подключились к реализации программы в рамках проекта «Дети Приморья» – «Пригласи ребенка в гости», более известная как «гостевые посещения».

Воспитанники детских домов в выходные и праздничные дни проводят в семьях приморцев. На сегодняшний день эта программа нашла большой отклик среди жителей края.

«После праздников многие родители всерьез задумались о том, чтобы принять в семью ребенка, отмечают руководители некоторых детских домов. Взрослые поддерживают с ребятами связь, приходят в гости или общаются по телефону, спрашивают разрешения забрать детей снова, на выходные, весенние или летние каникулы», – подчеркнула Татьяна Заболотная.

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