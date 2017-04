В Приморье пройдет мастер-класс известных кинематографистов

Вход свободный

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Мастер-класс для кинематографистов Приморского края проведут члены съемочной группы документального международного проекта «Fatei and the sea», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В проекте принимают участие:

Мила Кудряшова (Санкт-Петербург) – сценарист, продюсер международных проектов. Работала в продюсерской группе фильмов «Фауст», «Александра», «Солнце» режиссера Александра Сокурова;

Сергей Винокуров (Санкт-Петербург) – режиссер, сценарист фильма «Кровь»;

Алина Рудницкая – креативный продюсер фильма «Катастрофа», режиссер нескольких сезонов сериала «Бандитский Петербург», художественного фильма «Упырь» и других;

Александр Буров (Санкт-Петербург) – оператор-постановщик, работал более чем над 30 фильмами, среди них «Свадьба» Павла Лунгина, «Итальянец» Андрея Кравчука, «Александра» Александра Сокурова.

Команда проекта расскажет об особенностях съемок документальных фильмов, продюсировании неигрового кино.

Съемочная группа документального фильма «Fatei and the sea» прибыла в Приморье для выбора натуры и предварительных съемок. Основная часть съемок пройдет во Владивостоке и на островах залива Петра Великого в августе-сентябре 2017года. Идея фильма зародилась у автора сценария Милы Кудряшовой в 2014 году во время участия в кинофестивале «Меридианы Тихого». Документальный фильм «Fatei and the sea» создается в рамках международной ко-продукции: ProlineFilm (Россия); ARKANA (Польша); ILLUME (Финляндия).

Основная тема фильма – развитие семейного бизнеса по созданию на Дальнем Востоке России хозяйств марикультуры и бережное отношение к богатейшим морским биологическим ресурсам. Действие фильма разворачивается на островах залива Петра Великого. Это фильм о крепости человеческого духа, о мечте, которая становится путеводной звездой и о русском национальном характере.

Режиссером фильма выступает Алина Рудницкая – известный российский режиссер-документалист, ее фильм «Кровь» получил Специальный приз жюри Кинофестиваля «Меридианы Тихого» в 2014 году. Проект получил поддержку от Национального киноинститута Польши, Фонда кино Финляндии, а так же грант фонда EURIMAGE, что стало прецедентом в отечественном документальном кино.

Международный документальный проект «Fatei and the sea» создается при поддержке Кинокомиссии Приморского края и телеканала «Общественное телевидение Приморья».

Мастер-класс состоится в понедельник, 24 апреля, в 19.00 в библиотеке «БУК», ул. Светланская, 55, тел.+7(423) 222-35-73