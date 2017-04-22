Несовершеннолетний пешеход пострадал в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья.

Инцидент случился в темное время суток в городе Уссурийск, в районе улицы Комарова,13. Как стало известно, 33-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Bluebird Sylphy двигалась со стороны улицы Ленинградской в направлении села Новоникольск. Наезд на 15-летнюю девочку произошел в районе дома по улице Комарова,13 в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент ДТП стаж вождения водителя Nissan составил 15 лет, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.