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Общество

Ученые: Призраков не существует

Данное явление можно объяснить при помощи физики
Фото: stroikasaratov.ru Фото: stroikasaratov.ru
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Исследователи Манчестерского университета опровергли существование призраков, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VistaNews.

По словам ученых, данное явление можно объяснить при помощи физики. Одна часть имеет прямое отношение к законам термодинамики, а вторая часть относится к Большому Адронному Коллайдеру. 

Сама идея существования призраков противоречит второму закону термодинамики: все процессы превращения энергии протекают с рассеиванием части энергии в виде тепла. Этот закон, является одним из наиболее проверенных и основных определений, которые касаются нашей вселенной. Поскольку энергия имеет свойство теряться, в связи с этим повышается фактор страха, что может вызвать галлюцинации в виде призраков, считают ученые.

Если бы призраки все-таки существовали, то энергичное вещество, из которого они сделаны, было бы обнаружено в Адронном Коллайдере. На данный момент в теориях физики присутствует масса неизвестных вещей, в которые трудно поверить. Если вещество, из которого сделаны призраки, всегда присутствовало в живом организме, то ускоритель заряженных частиц уже бы в постоянном порядке наблюдал их явление.

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