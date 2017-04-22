В Находке автолюбитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ края.

Инцидент случился в светлое время суток в городе Находка в районе улицы Горького, 14. Установлено, что 23-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan Cube двигался со стороны улицы Нахимовской в направлении Находкинского проспекта. Наезд на 10-летнюю девочку произошел в районе дома по улице Горького,14. Девочка выбежала на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. В результате удара ребенок получил травму головы, назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГАИ Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент ДТП стаж вождения водителя Nissan составил 2 года, ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.