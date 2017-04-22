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Общество

Из-за весеннего половодья разлившаяся река затопила несколько десятков домов в Приморье

В крае прошли комплексные учения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Ещё с одной условной бедой –паводками – боролись спасатели на прошедших учениях, сообщает РИА VlaNews.

Так, согласно легенде, из-за весеннего половодья разлилась река, затопив несколько десятков домов, объектов соцкульбыта, размыв дороги и повалив опоры ЛЭП. И снова на помощь жителям приходят оперативные службы, на вооружении которых десятки единиц мощной техники и специальное оборудование.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на острове Русский прошли комплексные учения по ликивдации ЧС. По словам председателя краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, подобные учения проходят в регионе регулярно и позволяют отработать взаимодействия органов власти и МЧС России.

«С тем, что отрабатывается в ходе подобных учений, мы сталкиваемся в реальности очень часто – это и лесные пожары, и наводнения. Главная задача – не допустить гибели людей, и мы с ней справляемся», – подчеркнул Евгений Вишняков.

Заместитель главы региона добавил, что на основе анализа ликвидации чрезвычайных ситуаций и формируются легенды учений.

В прошедших учениях приняли участие около 200 сотрудников МЧС и Приморской краевой поисково-спасательной службы, и эти учения не последние.

«Постоянные тренировки – залог успешной работы при возникновении реальных чрезвычайных ситуаций», – подчеркнул Евгений Вишняков.

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