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Общество

Пенсионерки Приморья сразились за звание лучшего интернет-пользователя

В списке показавших лучшие результаты в своих муниципалитетах оказались одни дамы
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Названы победители краевого этапа VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Среди начинающих пользователей лидировала Ольга Карпович из Арсеньева. В номинации «Уверенный пользователь» победа у пенсионерки из Дальнегорска Галины Выбуванец.

Финал компьютерных состязаний прошел в Приморском центре социального обслуживания населения. Пенсионеры демонстрировали навыки в следующих номинациях: «Работа в личном кабинете Портала государственных услуг» (домашнее задание), задание по работе в системе Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, «Работа в поисковой системе Яндекс», задание по пользованию интернетом с помощью планшета.

В этом году за звание самого продвинутого интернет-пользователя боролись 16 выпускников курсов «Бабушка и дедушка онлайн». Стоит отметить, что на этот раз в списке показавших лучшие результаты в своих муниципалитетах оказались одни дамы.

Примечательно, что в тройке лидеров в финале краевого этапа по каждой номинации оказались представители разных муниципальных образований. Так, в номинации «Уверенный пользователь» второе место заняла Надежда Данилина из Спасска-Дальнего. Третье – у Елены Гайдуковой из Владивостока. Среди начинающих высокие результаты показали пенсионерка из Лесозаводска Ольга Косенко (2 место) и жительница Находки Зухра Тишина (3 место).

Победители Ольга Карпович и Галина Выбуванец получили возможность представлять Приморский край на заключительном этапе VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году он пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

Компьютерные соревнования для приморцев почтенного возраста проходят третий год. Дважды победители краевого этапа выступали на финале чемпионата. Впервые в 2015 году слушательница компьютерных курсов из Спасска-Дальнего Зинаида Ким боролась за победу в финале, проходившем в Казани. В 2016 году в Новосибирске участнице соревнований Надежде Пономаренко из Арсеньева удалось попасть в пятерку призеров.

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