Еще один автолюбитель не удержал свой авто на трассе в Приморье 14:36, 22 апреля Еще один автолюбитель не удержал свой авто на трассе в Приморье (Фото)
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 13:29, 22 апреля Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке 13:00, 22 апреля Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке
Новостная лента
Апрель, 22 суббота
15:10
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
15:10
Пластиковые отходы угрожают экологии
15:10
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
14:50
Из-за весеннего половодья разлившаяся река затопила несколько десятков домов в Приморье
14:36
Еще один автолюбитель не удержал свой авто на трассе в Приморье Фото
14:22
Артисты Тихоокеанского флота выступили перед филиппинскими моряками
14:05
Пенсионерки Приморья сразились за звание лучшего интернет-пользователя
13:43
В Приморье из-за палов огонь перекинулся на жилые дома
13:29
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
13:16
Президент Филиппин посетил Крейсер Варяг
13:00
Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке
12:37
В приморье приведут в порядок памятники, мемориалы и захоронения солдат
12:23
Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок Видео
12:07
Из центра Владивостока исчезают автомобили Фото
11:55
Центр Владивостока застыл в пробке Фото
11:48
Нарядный Surf создал проблемы пешеходам во Владивостоке Фото
11:35
Приморский лихач отправил свой авто в кювет Фото
11:20
В Артемовском сгорел гараж Фото
11:06
Свое 90-летие отметит в этом году ветеран из Находки Фото
10:50
Объемы поставки «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличены почти вдвое Фото
10:37
Двое владивостокцев решили нажиться, угнав жигули
10:25
В Хабаровске неизвестный напал с оружием на приемную ФСБ Фото и Видео
10:13
За сутки в Приморье зарегистрировано восемь пожаров
10:03
Страшное ДТП произошло на выезде из Владивостока Фото
10:01
Жительница Уссурийска прописала в своем доме почти 60 иностранцев
09:42
Гороскоп на 22 апреля
09:30
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:18
В Приморье сегодня ожидается дождь
08:14
Во Владивостоке начали ремонтировать дороги
07:36
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
06:22
Ярмарка на центральной площади Владивостока пользуется успехом у жителей и гостей города
05:31
Администрация Владивостока призывает горожан сообщать о незаконной вырубке деревьев
04:48
Во Владивостоке стартовала гражданско-патриотическая акция «Гордость»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Приморье из-за палов огонь перекинулся на жилые дома

В крае прошли комплексные учения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Учения по ликвидации природных пожаров и паводков прошли на острове Русский, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Почти 200 человек приняли участие в учениях, а также 30 единиц спецтехники. 

Учения были построены по следующей легенде: из-за возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в одном из поселков Приморья. При сильном ветре огонь быстро распространился на территорию населённого пункта, создалось несколько очагов огня, которые привели к уничтожению десятка жилых домов и производственных помещений, есть пострадавшие среди населения посёлка.

На место пожара оперативно прибывают пожарные расчёты, группы спасателей, медики, разворачиваются мобильные пункты временного размещения и медицинский модуль.

Главная задача пожарных – спасти жителей населённого пункта и локализовать очаги возгорания, не дав пламени уничтожить новые объекты. Пожарные и спасатели ведут борьбу с огнём по двум направлениям – отсекая пожар со стороны лесной местности и ликвидируя огонь внутри посёлка.

Благодаря слаженным действиям всех спасательных подразделений пожары локализованы, а через некоторое время полностью потушены.

По словам председателя краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, подобные учения проходят в регионе регулярно и позволяют отработать взаимодействия органов власти и МЧС России.

«С тем, что отрабатывается в ходе подобных учений, мы сталкиваемся в реальности очень часто – это и лесные пожары, и наводнения. Главная задача – не допустить гибели людей, и мы с ней справляемся», – подчеркнул Евгений Вишняков.

Заместитель главы региона добавил, что на основе анализа ликвидации чрезвычайных ситуаций и формируются легенды учений.

«Анализируются ошибки, сбои при ликвидации тех или иных ситуаций и на учениях, тренировках они отрабатываются, разбираются. Кроме этого, приходят на службу новые сотрудники, поступает современная техника, оборудование, и именно учения позволяют максимально отработать навыки и умения, а также освоить новые машины», – рассказал он.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Центр Владивостока застыл в пробке
11:55, 22 апреля 2017 Центр Владивостока застыл в пробке

Авария парализовала движение

В Артемовском сгорел гараж
11:20, 22 апреля 2017 В Артемовском сгорел гараж

Пострадавших нет

Двое владивостокцев решили нажиться, угнав жигули
10:37, 22 апреля 2017 Двое владивостокцев решили нажиться, угнав жигули

Автоугонщики задержаны

В Хабаровске неизвестный напал с оружием на приемную ФСБ
10:25, 22 апреля 2017 В Хабаровске неизвестный напал с оружием на приемную ФСБ

Есть погибшие

За сутки в Приморье зарегистрировано восемь пожаров
10:13, 22 апреля 2017 За сутки в Приморье зарегистрировано восемь пожаров

Обстоятельства выясняются

Страшное ДТП произошло на выезде из Владивостока
10:03, 22 апреля 2017 Страшное ДТП произошло на выезде из Владивостока

Есть погибшие

Жительница Уссурийска прописала в своем доме почти 60 иностранцев
10:01, 22 апреля 2017 Жительница Уссурийска прописала в своем доме почти 60 иностранцев

Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы