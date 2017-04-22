В Приморье из-за палов огонь перекинулся на жилые дома

В крае прошли комплексные учения

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Учения по ликвидации природных пожаров и паводков прошли на острове Русский, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Почти 200 человек приняли участие в учениях, а также 30 единиц спецтехники.

Учения были построены по следующей легенде: из-за возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в одном из поселков Приморья. При сильном ветре огонь быстро распространился на территорию населённого пункта, создалось несколько очагов огня, которые привели к уничтожению десятка жилых домов и производственных помещений, есть пострадавшие среди населения посёлка.

На место пожара оперативно прибывают пожарные расчёты, группы спасателей, медики, разворачиваются мобильные пункты временного размещения и медицинский модуль.

Главная задача пожарных – спасти жителей населённого пункта и локализовать очаги возгорания, не дав пламени уничтожить новые объекты. Пожарные и спасатели ведут борьбу с огнём по двум направлениям – отсекая пожар со стороны лесной местности и ликвидируя огонь внутри посёлка.

Благодаря слаженным действиям всех спасательных подразделений пожары локализованы, а через некоторое время полностью потушены.

По словам председателя краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, подобные учения проходят в регионе регулярно и позволяют отработать взаимодействия органов власти и МЧС России.

«С тем, что отрабатывается в ходе подобных учений, мы сталкиваемся в реальности очень часто – это и лесные пожары, и наводнения. Главная задача – не допустить гибели людей, и мы с ней справляемся», – подчеркнул Евгений Вишняков.

Заместитель главы региона добавил, что на основе анализа ликвидации чрезвычайных ситуаций и формируются легенды учений.

«Анализируются ошибки, сбои при ликвидации тех или иных ситуаций и на учениях, тренировках они отрабатываются, разбираются. Кроме этого, приходят на службу новые сотрудники, поступает современная техника, оборудование, и именно учения позволяют максимально отработать навыки и умения, а также освоить новые машины», – рассказал он.