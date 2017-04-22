Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 13:29, 22 апреля Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке 13:00, 22 апреля Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке
Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок 12:23, 22 апреля Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок (Видео)
Новостная лента
Апрель, 22 суббота
13:39
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
13:39
Пластиковые отходы угрожают экологии
13:39
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
13:29
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
13:16
Президент Филиппин посетил Крейсер Варяг
13:00
Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке
12:37
В приморье приведут в порядок памятники, мемориалы и захоронения солдат
12:23
Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок Видео
12:07
Из центра Владивостока исчезают автомобили Фото
11:55
Центр Владивостока застыл в пробке Фото
11:48
Нарядный Surf создал проблемы пешеходам во Владивостоке Фото
11:35
Приморский лихач отправил свой авто в кювет Фото
11:20
В Артемовском сгорел гараж Фото
11:06
Свое 90-летие отметит в этом году ветеран из Находки Фото
10:50
Объемы поставки «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличены почти вдвое Фото
10:37
Двое владивостокцев решили нажиться, угнав жигули
10:25
В Хабаровске неизвестный напал с оружием на приемную ФСБ Фото и Видео
10:13
За сутки в Приморье зарегистрировано восемь пожаров
10:03
Страшное ДТП произошло на выезде из Владивостока Фото
10:01
Жительница Уссурийска прописала в своем доме почти 60 иностранцев
09:42
Гороскоп на 22 апреля
09:30
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:18
В Приморье сегодня ожидается дождь
08:14
Во Владивостоке начали ремонтировать дороги
07:36
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
06:22
Ярмарка на центральной площади Владивостока пользуется успехом у жителей и гостей города
05:31
Администрация Владивостока призывает горожан сообщать о незаконной вырубке деревьев
04:48
Во Владивостоке стартовала гражданско-патриотическая акция «Гордость»
03:37
Почти два гектара земли под застройку в хорошем районе продается во Владивостоке с дисконтом
02:11
Фестиваль славянской культуры пройдёт во Владивостоке
01:13
Творческое взаимодействие школ искусств Владивостока и Китая обсудили в приморской столице
00:06
Во Владивостоке состоялось заседание общественного экологического совета при администрации города
Апрель, 21 пятница
23:25
«Шансу-103» дали последний шанс
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Президент Филиппин посетил Крейсер Варяг

Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила продлится до 24 апреля
Фото: navsource.narod.ru Фото: navsource.narod.ru
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В рамках визита ОБК Тихоокеанского флота в порт Манила на гвардейском ракетном крейсере «Варяг» прошла торжественная церемония встречи Президента Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

Президент Филиппин осмотрел флагман Тихоокеанского флота. Командир корабля гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко рассказал филиппинскому лидеру об истории крейсера «Варяг», ознакомил его с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев. Так же Родриго Роа Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.

В ходе встречи состоялся обмен сувенирами, и прошло совместное фотографирование Президента Республики Филиппины с экипажем флагманского корабля Тихоокеанского флота России.

Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего корабли продолжат выполнение задач дальнего морского похода.

Боевые корабли, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок
12:23, 22 апреля 2017 Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок

Машину восстанавливают

Из центра Владивостока исчезают автомобили
12:07, 22 апреля 2017 Из центра Владивостока исчезают автомобили

Не стоит пренебрегать ПДД и знаками

Нарядный Surf создал проблемы пешеходам во Владивостоке
11:48, 22 апреля 2017 Нарядный Surf создал проблемы пешеходам во Владивостоке

Очередной горе-парковщик пренебрег правилами

Приморский лихач отправил свой авто в кювет
11:35, 22 апреля 2017 Приморский лихач отправил свой авто в кювет

Обстоятельства случившегося выясняются

Свое 90-летие отметит в этом году ветеран из Находки
11:06, 22 апреля 2017 Свое 90-летие отметит в этом году ветеран из Находки

В 16 лет Иннокентий Васильевич патрушев был призван в армию

Объемы поставки «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличены почти вдвое
10:50, 22 апреля 2017 Объемы поставки «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличены почти вдвое

По итогам конкурса АО «ГЛОНАСС» определило поставщика и составило график поставок

Гороскоп на 22 апреля
09:42, 22 апреля 2017 Гороскоп на 22 апреля

Сегодня звезды наделяют повышенной работоспособностью