Президент Филиппин посетил Крейсер Варяг

Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила продлится до 24 апреля

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В рамках визита ОБК Тихоокеанского флота в порт Манила на гвардейском ракетном крейсере «Варяг» прошла торжественная церемония встречи Президента Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

Президент Филиппин осмотрел флагман Тихоокеанского флота. Командир корабля гвардии капитан 2 ранга Алексей Ульяненко рассказал филиппинскому лидеру об истории крейсера «Варяг», ознакомил его с основными характеристиками флагмана, вооружением, боевыми возможностями и бытом моряков-тихоокеанцев. Так же Родриго Роа Дутерте посетил корабельный музей и сделал запись в книге почетных посетителей.

В ходе встречи состоялся обмен сувенирами, и прошло совместное фотографирование Президента Республики Филиппины с экипажем флагманского корабля Тихоокеанского флота России.

Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Манила продлится до 24 апреля, после чего корабли продолжат выполнение задач дальнего морского похода.

Боевые корабли, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заход в порт Пусан (Южная Корея). Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.