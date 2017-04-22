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Культура

В приморье приведут в порядок памятники, мемориалы и захоронения солдат

Проект стартовал еще в 2013 году
Фото: голосвремени.рф Фото: голосвремени.рф
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Памятники, мемориалы и захоронения солдат приведут в порядок в преддверии Дня Победы в Приморье, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Проект «Историческая память» реализуется в Приморье с 2013 года.

Главная цель проекта «Историческая память» – привести в порядок все бесхозные памятники Героям на территории края. За пять лет в Приморье приведены в порядок 492 объекта, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 121 из них – объекты культурного наследия, это мемориальные комплексы, монументы, братские и одиночные захоронения. В Приморье стало традицией ежегодно в апреле в рамках «Недели памяти» проводить уборку памятников и мемориалов героям Великой Отечественной Войны. Большинство памятников, расположенных в крае, уже нашли своих шефов. Кто-то взял на себя обязательства по уходу сразу за несколькими монументами на территории своих округов. 

Региональный субботник по благоустройству и реставрации захоронений и мемориалов воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, пройдет на территории всех муниципалитетов в субботу, 29 апреля.


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