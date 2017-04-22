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Общество

Владивостокский дрифтер разбил свой автомобиль во время тренировок

Машину восстанавливают
Фото: @dk.service Фото: @dk.service
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Во время подготовки к открытию официального дрифт сезона во Владивостоке гонщик разбил свой автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам самого водителя ТС, во время движения на шаровой автомобиля оторвало болты. на видео отчетливо видно, как транспорт пару раз подскочил, подлетел, а после чего врезался в бетонные блоки. Сам же дрифтер не пострадал. Вот что он сообщает подписчикам в своей социальной сети:

"Тренировки закончились сегодня для меня, причина в том. что срезало болты на шаровой. я подлетел и ушел в блоки, все хорошо , все починиться, все сделаем, завтра буду на квалификации".

Владивостокцы оставили более 10 000 комментариев в поддержку гонщика, пожелав ему победы на предстоящих соревнованиях.

Напомним, 22 и 23 апреля, пилоты российской дрифт-серии откроют спортивный сезон во Владивостоке. По уже сложившейся традиции дальневосточные гонщики первыми в стране проведут официальные соревнования по дрифту. Они пройдут на СТК «Приморское кольцо» (г. Артем, ул. Солнечная, 1), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На сегодняшний день в списке участников 14 фамилий. По словам организаторов, цифра может измениться, ведь заявки на участие пилоты могут подавать вплоть до утра субботы. В числе первых о своём намерении участвовать сообщили Екатерина и Максим Седых, по традиции пилоты будут соревноваться под флагом одной команды.

«На данный момент машины в процессе подготовки. Мы с Катей сейчас активно тренируемся. По прежнему в нашей команде Катя – главный пилот и мы будем ей уделять больше внимания. На данный момент планируем проехать все этапы РДС-Восток и РДС-Запад», - рассказал чемпион РДС-Восток 2016 года Максим Седых.

Увидеть Екатерину Седых за рулём гоночного болида, поболеть за чемпиона прошлого сезона Максима Седых или познакомиться с новичками РДС-Восток можно будет уже в ближайшие выходные на открытии сезона большого дрифта. В субботу на «Примринге» пройдут одиночные, а в воскресенье – парные заезды. Начало заездов в 14 часов. Кроме спортивных состязаний, зрителей ждёт выставка автозвука и автотюнинга. На открытии сезона большого дрифта свою шоу-программу представит самый молодой дрифтер России – 14-летний Денис Сорокопуд.

По традиции на месте проведения соревнования будут открыты точки питания, палатки с сувенирной продукцией, для детей весь день будет работать «Ринго-парк». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте РДС-Восток.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

                                   Видео взято у @ramazan05
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