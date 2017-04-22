Нарядный Surf создал проблемы пешеходам во Владивостоке

Очередной горе-парковщик пренебрег правилами

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Еще один автолюбитель показал мастерство парковки, сообщает РИА VladNews.

В распоряжение редакции попали кадры, на которых видно, что водитель старенького автомобиля парки Surf занял весь тротуар. в этот момент по улице прогуливалась женщина с коляской, у которой на пути и встал данный автомобиль. По ее словам, обходить препятствие пришлось по оживленной трассе, создавая аварийную ситуацию и подвергая свою жизнь неоправданному риску.

Стоить отметить, что само транспортное средство выглядело весело: разноцветные ленточки и банты были прикреплены к багажнику на крыше авто. Однако и это не спасло автолюбителя от гневных комментариев прохожих.

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