Приморский лихач отправил свой авто в кювет

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в темное время суток на трассе Покровка-Галенки. По неизвестным пока причинам водитель автомобиля марки Toyota Corolla не справился с управлением своего транспортного средства и совершил съезд в кювет. При аварии автомобиль перевернулся и опрокинулся на крышу. Сам же водитель скрылся в неизвестном направлении.

По предварительной информации, водитель ТС находился в алкогольном опьянении.

Все обстоятельства случившегося еще предстоить выяснить сотрудникам ДПС.

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