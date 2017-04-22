Приморский лихач отправил свой авто в кювет

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.
Инцидент случился в темное время суток на трассе Покровка-Галенки. По неизвестным пока причинам водитель автомобиля марки Toyota Corolla не справился с управлением своего транспортного средства и совершил съезд в кювет. При аварии автомобиль перевернулся и опрокинулся на крышу. Сам же водитель скрылся в неизвестном направлении.
По предварительной информации, водитель ТС находился в алкогольном опьянении.
Все обстоятельства случившегося еще предстоить выяснить сотрудникам ДПС.