В Артемовском сгорел гараж

Пострадавших нет

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Ранним утром 21 апреля на пульт пожарной охраны Артёмовского городского округа поступило тревожное сообщение о возгорании, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в районе улицы Барнаульская горит гараж.

Спустя 15 минут на место происшествия уже прибыли огнеборцы, приступившие к тушению. После разведки удалось выяснить, что в помещении горели деревянные полы и личные вещи.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. На тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники. В результате инцидента никто не пострадал.