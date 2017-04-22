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Общество

Свое 90-летие отметит в этом году ветеран из Находки

В 16 лет Иннокентий Васильевич патрушев был призван в армию
Фото: УМВД по Приморью Фото: УМВД по Приморью
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Пенсионер МВД Иннокентий Васильевич Патрушев в этом году отметит свое 90-летие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.

Будучи 16-летним мальчишкой он был призван в армию осенью 1944-го. После 6 месяцев ускоренной учёбы в школе снайперов молодого человека отправили на фронт. Боец Патрушев участвовал в боях с фашистской Германией и милитаристской Японией.

После демобилизации Иннокентий Васильевич пришел на службу в органы внутренних дел. Уволился с должности начальника УВД Читинского автономного округа в звании полковника милиции. Воспоминаниями о своей военной и профессиональной биографии Иннокентий Васильевич делится на встречах с молодыми полицейскими, курсантами кадетского класса МВД, посетителями Музея истории находкинской полиции.

Ветеран окружён вниманием коллег круглый год. Сотрудники подразделения по работе с личным составом навещают его с подарками по праздникам и в будние дни, всегда готовы откликнуться на любую просьбу, которых у ветерана немного. Главная – обязательно доставить его в День Победы на городской митинг. В этот день Иннокентий Васильевич с утра ждёт коллег дома при полном параде, вся грудь в наградах. Среди них Орден Отечественной войны, медали «За победу над Японией», «За победу над Германией», «За безупречную службу», юбилейные медали и другие награды.

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