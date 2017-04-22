Двое владивостокцев решили нажиться, угнав жигули

Автоугонщики задержаны

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В районе улицы Карьерной сотрудники полиции обнаружили автомобиль марки «Жигули» с разбитыми стеклами и поврежденным замком зажигания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью. Немногим позже от жителя Владивостока поступило заявление об угоне данного авто.

Как оказалось, неизвестные похитили транспорт с придомовой территории на улице Снеговой, предварительно разбив боковые стекла. Автоугонщики были задержаны. Ими оказались двое владивостокцев 24 и 29 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Полицейские проверяют причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством).