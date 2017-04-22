Страшное ДТП произошло на выезде из Владивостока

Есть погибшие

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Амурского залива, на выезд из города. По предварительным данным, водитель грузовика марки Nissan протаранил так называемый автомобиль-пылесос, спецтехника. Удар был настолько сильный, что та часть, где сидел водитель, буквально вмялась в салон. От полученных травм рулевой грузовика скончался на месте. О других пострадавших информации пока нет.

В районе автоаварии движение затруднено. Пробка тянется со стороны Снеговой пади вплоть до Седанки.

Работают специалисты. обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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