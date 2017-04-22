За сутки в Приморье зарегистрировано восемь пожаров

Обстоятельства выясняются

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края организована работа по тушению восьми техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

Пожары произошли в Дальнереченском и Артёмовском городских округах. На тушение были задействованы 46 человек личного состава и 11 единиц техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на семь часов утра выявлено 12 термических аномалий в 5-ти муниципальных образованиях. Проверяются.