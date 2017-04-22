Жительница Уссурийска прописала в своем доме почти 60 иностранцев

Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В Уссурийске окончено расследование уголовного дела 31-летней местной жительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью. Женщину обвиняли в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении.

Следствие установило, что обвиняемая осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания 59 граждан в своем трехкомнатном частном доме по улице Проезд 1-й Муравьева. Помимо 40 иностранцев, прибывших из Армении, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, кроме того, зарегистрировано было и 19 граждан РФ. Фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), а также по статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Причастность обвиняемой к совершению преступления полностью доказана.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.