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В Приморье сегодня ожидается дождь

Во Владивостоке без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 апреля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +8...+18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный , со второй половины дня юго-восточный слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C, в пригороде до +17 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня южный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+14°C.

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