Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша культурных событий

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 22 и 23 апреля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

22 апреля в 11 часов - работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

22 апреля в 13 часов - «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

22 апреля в 14:30 - урок японского языка для детей 7-12 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

22 апреля в 15 часов – беседа-презентация о здоровом образе жизни «Бросай курить, вставай на лыжи» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

22 апреля в 15 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; 227-84-10) и в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Библионочь»:

22 апреля Владивосток в шестой раз присоединится к всероссийской акции «Библионочь». Мероприятия пройдут на нескольких городских площадках.

Торговый дом «Большой ГУМ» (ул. Светланская, 33, 3-й этаж)

Здесь будет работать три зоны: книжный маркет (городские издательства, книжные магазины и нескучная канцелярия); зона кофе (место для отдыха, настольных игр и книжных свиданий) и зона сцены (здесь можно слушать и говорить):

13 часов – театр «Патапуф» – спектакль «Легенда о карпах-кои, волшебных воротах и золотом драконе»;

– театр «Патапуф» – спектакль «Легенда о карпах-кои, волшебных воротах и золотом драконе»; 15:30 – круглый стол «О чем сегодня детские книги?»;

– круглый стол «О чем сегодня детские книги?»; 17 часов – книжный «EXPLAIN!» при поддержке научного кафе ДВФУ;

– книжный «EXPLAIN!» при поддержке научного кафе ДВФУ; 19 часов – лекция «Долгое путешествие Франца Кафки в Россию». Лектор - кандидат филологических наук, автор проекта публичных лекций «Культурная интервенция» Максим Жук ;

– лекция «Долгое путешествие Франца Кафки в Россию». Лектор - кандидат филологических наук, автор проекта публичных лекций «Культурная интервенция» ; 22 часа – литературный шоу-проект «Кот Бродского».

– литературный шоу-проект «Кот Бродского». Также в программе - мультфильмы творческой группы «МУРАЕД», акция «Расскажи о любимой книге».

Кафе «Кафема» (ул. Светланская, 17)

18 часов – встреча с переводчиками «50 фраз в помощь путешественнику»;

– встреча с переводчиками «50 фраз в помощь путешественнику»; 20:30 – встреча с путешественниками «Ноги в руки»;

Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55)

15 часов – «Веселый английский» в рамках проекта «English corner» для детей 5-7 лет;

– «Веселый английский» в рамках проекта «English corner» для детей 5-7 лет; 16 часов – публичное интервью «Личные истории библиотекарей»;

– публичное интервью «Личные истории библиотекарей»; 17:30 – круглый стол «Кто делает литературу во Владивостоке?»;

– круглый стол «Кто делает литературу во Владивостоке?»; 19 часов – лекция «Творческое вдохновение - надежда на музу или продуманная стратегия». Лектор – психолог Людмила Парукова.

Книжный магазин «Владкнига» (ул. Алеутская, 27)

В течение дня здесь будет проходить книжный квест для детей и родителей «Вокруг света».

Центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48)

17 часов – лекция «Мистические обитатели Приморской тайги» (8+). Лектор – действительный член Общества изучения Амурского края Иван Егорчев.

Библиотека № 3 (ул. Хабаровская, 19)

16 – 18 часов – спектакль «Принцесса на горошине». Театрально-хореографическая студия «Контакт» (7+);

– спектакль «Принцесса на горошине». Театрально-хореографическая студия «Контакт» (7+); 16 – 18 часов – литературно-игровая программа для детей (7+).

Библиотека № 4 (ул. Светланская, 205)

16 часов – 17:30 – «Улыбка дарит праздник». Смешные поэтические зарисовки (7+);

– «Улыбка дарит праздник». Смешные поэтические зарисовки (7+); 16 часов – 17:30 – показ фильмов из сериала «Ералаш», мастер-класс «Забавные поделки» (7+).

Библиотека № 5 (ул. Леонова, 21)

16 – 18 часов – «Сказочный турнир». Литературно-игровая программа с конкурсами и викторинами (7+).

Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21)

16 -18 часов – мероприятие «Чудеса и тайны планеты Земля». В программе – экологическая игра «Наш дом – Земля», презентация «Расцвел подснежник», фильм «Улыбка природы», мастер-класс по изготовлению первоцветов из бумаги.

Библиотека № 7 (ул. Калинина, 281)

16 – 19 часов – «Графика: тематический натюрморт». Урок творчества с преподавателем детской художественной школы №3 Н.Н. Копниной (7+);

«Графика: тематический натюрморт». Урок творчества с преподавателем детской художественной школы №3 (7+); 16 – 19 часов – «Фантастическое дерево». Мастер-класс с педагогом-организатором ЦРТДиЮ Первомайского района Е.К. Харабадот (7+);

«Фантастическое дерево». Мастер-класс с педагогом-организатором ЦРТДиЮ Первомайского района (7+); 16 – 19 часов – «Путешествие с волшебным клубком». Познавательно-творческая игра (7+).

Библиотека № 8 (ул. Приморская, 5)

16 – 18 часов – з накомство с книгами-новинками зала для юношества (10+);

накомство с книгами-новинками зала для юношества (10+); 16 – 18 часов – лекция «Что такое самостоятельность? Что такое сепарация от родителей, если живешь с ними на одной территории. Можно ли сохранять свое мнение, будучи частью группы»;

лекция «Что такое самостоятельность? Что такое сепарация от родителей, если живешь с ними на одной территории. Можно ли сохранять свое мнение, будучи частью группы»; 16 – 18 часов – лекция «Почему мы любим танцевать?».

Библиотека № 9 (ул. Талалихина, 5)

16:30 – 19 часов – мастер-класс изготовление открытки «Оригами флексагон» (8+).

Библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76)

16 – 18 часов – поэтические сумерки с участием поэтов приморского отделения российского союза писателей «И море плеск и в сердце переливы».

Библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Адмирала Юмашева, 8)

16 часов – 16:45 – деловая игра по программе краеведческого экскурсионного агентства «Следопыт» «Жизнь в чистом городе» (14+).

Библиотека № 12 (ул. Калинина, 281)

15 – 17 часов – художественная выставка картин «Вечность». На выставке будут представлены картины участников проекта «Литра» и детской школы искусств № 3, где изображены коровы, просмотр мультфильма «Не бей копытом» (7+).

Библиотека № 13 (ул. Русская, 78)

16 – 18 часов – «Русские посиделки» – чтение вслух с просмотром мультфильмов, конкурс чтецов, электронная презентация «Великие сказочники», литературная игра «Угадай сказку».

Библиотека №15, (ул. Волкова, 11)

16 – 20 часов – игра-коллаж « Поле чудес»;

игра-коллаж Поле чудес»; 16 – 20 часов – мероприятие «Не может быть»;

мероприятие «Не может быть»; 16 – 20 часов – мастер-класс «Чебурашка»;

мастер-класс «Чебурашка»; 16 – 20 часов – литературные посиделки.

Библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20)

16 часов - 20:30 – «Вечер в эко-стиле»: просмотр видеосюжетов «Эти забавные животные», фотогалерея природы края «Чудес полна природа!», музыкальная шкатулка «Времена года», библиографический обзор художественных произведений «Животные – герои книг» и многое другое.

Библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42)

16 – 18 часов – вечер по страницам немого кино «Чарли Чаплин. Золотой кинематограф» (10+). В программе – просмотр фильмов: «Малыш», «Золотая лихорадка», «Бродяга», инсценировка фрагментов фильмов участниками вечера.

Библиотека № 20 (проспект 100-летия Владивостока, 128а)

16 – 18 часов – экологическое мероприятие, выставка фотографий бабочек Приморья В.И. Тройнина, просмотр фильма о природе (10+).

Библиотека № 21 (ул. Нейбута, 45)

16:30-17:30 – «Жуткие истории». Чтение и обсуждение рассказов Эдуарда Успенского «Красная Рука, Черная Простыня, Зелёные Пальцы» (11+).

23 апреля в 11 часов - клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

23 апреля в 11 часов - работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

23 апреля в 12 часов - фестиваль славянской культуры состоится во Владивостоке. Гостей мероприятия ждёт тематическая ярмарка (в 12 часов) и концерт (в 16 часов), где прозвучат русские, белорусские и украинские музыкальные композиции. Фестиваль пройдёт на площадке Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40). Вход свободный.

23 апреля в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

23 апреля в 15 часов – открытый психологический практикум «Почему люди лгут?» в библиотеке им. И.У. Басаргина (уд. Адм. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.

23 апреля в 15 часов – игротека. Настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, тел.: 249-54-99). Вход свободный.

Спортивные события:

22 апреля в 10 часов - во Владивостоке на базе пейнтбольного клуба «Аскольд» (ул. Русская 73 б, стр. 12) состоится городской чемпионат по пейнтболу. Организаторами мероприятия выступили федерации спортивного пейнтбола Приморского края совместно с администрацией Владивостока. Вход для зрителей свободный.

22 апреля в 11 часов - во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации краевого центра. Вход свободный.

22 апреля в 14 часов - пилоты российской дрифт-серии откроют спортивный сезон во Владивостоке. По уже сложившейся традиции дальневосточные гонщики первыми в стране проведут официальные соревнования по дрифту. Они пройдут на СТК «Приморское кольцо» (г. Артем, ул. Солнечная, 1). Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте РДС-Восток.

23 апреля в 11 часов - во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации краевого центра. Вход свободный.

23 апреля в 11 часов – во Владивостоке в конно-спортивном клубе «Rosso» (ул. Луговая, 34, строение 1, парк «Минный городок») пройдет чемпионат города по конному спорту. Вход свободный.

23 апреля в 11 часов - во Владивостоке на базе пейнтбольного клуба «Аскольд» (ул. Русская 73 б, стр. 12) состоится городской чемпионат по пейнтболу. Организаторами мероприятия выступили федерации спортивного пейнтбола Приморского края совместно с администрацией Владивостока. Вход для зрителей свободный.

23 апреля в 11 часов - на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) во Владивостоке пройдет первый этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы. Вход свободный.

23 апреля в 14 часов - пилоты российской дрифт-серии откроют спортивный сезон во Владивостоке. По уже сложившейся традиции дальневосточные гонщики первыми в стране проведут официальные соревнования по дрифту. Они пройдут на СТК «Приморское кольцо» (г. Артем, ул. Солнечная, 1). Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте РДС-Восток.

Сельскохозяйственная ярмарка:

22 апреля в 8 часов - на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка. Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Будут представлены на ярмарке и сезонные товары, например, саженцы.Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Вход свободный.