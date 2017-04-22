Администрация Владивостока призывает горожан сообщать о незаконной вырубке деревьев

С начала 2017 года выявлен в городе 41 факт несанкционированного уничтожения и повреждения зеленых насаждений

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 21 апреля, в администрации Владивостока состоялась пресс-конференция по вопросам незаконной вырубки в городе зеленых насаждений. На вопросы журналистов ответили заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков и начальник отдела экологической безопасности Сергей Козлов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Спикеры отметили, что городская администрация ведет работу по выявлению незаконной вырубки и обрезки зеленых насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы в ежедневном режиме. Специалисты выезжают с проверками и по адресам, указанным в обращениях горожан.

«С начала 2017 года мы выявили в городе 41 факт несанкционированного уничтожения и повреждения зеленых насаждений, – поделился статистикой Антон Бибиков. – Из них 1 314 деревьев уничтожено, 205 деревьев повреждено. Под незаконным повреждением зеленых насаждений подразумевается обрезка веток и кроны, обдир коры, повреждение корневой системы».

«В материалах проверки мы фиксируем количество вырубленных или поврежденных деревьев, – рассказал Сергей Козлов. – В документе прописываем породу дерева, его состояние и диаметр, который указывает на возраст дерева. Также фотографируем обследуемый участок. Отдел мониторинга нашего управления делает расчет ущерба, после чего материалы проверок направляют в административные комиссии и правоохранительные органы. Последние при необходимости применяют к нарушителям меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством».

Как пояснил Сергей Козлов, правонарушителя ожидает административная ответственность, если сумма ущерба составляет менее пяти тысяч рублей. Уголовная - когда сумма ущерба составляет свыше пять тысяч рублей (это подавляющее большинство случаев, так как 5 000 – это примерная стоимость нанесенного ущерба одного дерева). В этом случае «эко-преступника» ждет уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 260 ч. 3 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» по фактам несанкционированного повреждения и уничтожения зеленых насаждений, к которым относятся деревья, кустарники, лианы, а также плодородно-растительный слой. Так, в 2016 году на «черных лесорубов» УМВД по городу Владивостоку возбуждено 14 уголовных дел, с начала текущего года – два.

Как отметили спикеры, незаконное уничтожение зеленых насаждений происходит в основном пользователями земельных участков в связи с ведением хозяйственной деятельности. Нарушители рубят деревья для организации стоянок автотранспорта, строительства индивидуальных жилых домов, магазинов, установки торговых павильонов, прокладки инженерных коммуникаций и т.п. Встречаются случаи уничтожения или повреждения деревьев и кустарников на придомовых территориях многоквартирных домов. Зачастую это происходит в связи с проведением работ в рамках субботника или в связи с тем, что деревья, по мнению жителей, загораживают солнечный свет в квартире или просто портят вид из окна.

«Призываем горожан останавливать незаконную вырубку зеленых насаждений в городе, – обратился к журналистам Антон Бибиков. – Если вы увидели вырубку деревьев и сомневаетесь в ее законности, необходимо в первую очередь сообщить в отделение полиции, поскольку сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность того, кто совершил правонарушение. Номер телефона – 02 (со стационарного телефона) и 002 – с мобильного. Затем сообщить в управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам 2614-371, 2614-272, а также оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www.vlc.ru или через управление по работе с обращениями граждан администрации города, Океанский пр-т, 15/3».

Для информации:

Вырубка, обрезка и пересадка деревьев и кустарников на территории Владивостока производятся только после оформления в установленном порядке разрешения на снос зеленых насаждений. Такие разрешения (порубочные талоны) выдают в управлении охраны окружающей среды и природопользовании администрации города. В зависимости от ситуации определяется пакет необходимых для оформления разрешения документов.