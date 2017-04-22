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Общество

Во Владивостоке стартовала гражданско-патриотическая акция «Гордость»

Акция проходит с 2009 года
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 21 апреля, во Владивостоке стартовал первый этап гражданско-патриотической акции «Гордость». В преддверии Дня Победы добровольцы привели в порядок места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, тружеников тыла на Морском кладбище. Акция уже стала традиционной и проводится в краевой столице восьмой год подряд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока.

«Акция «Гордость» проходит во Владивостоке с 2009 года и уже стала хорошей традицией. Эта акция проходит в два этапа – первый приурочен к 9-му Мая, второй состоится в августе в рамках празднования Дня окончания Второй мировой войны. Сегодня ребята красят и очищают от налета ограды на могилах и убирают мусор», - отметил ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, в акции приняли участие более 30 учащихся Морского технологического колледжа МГУ им. адм. Г.И. Невельского и Владивостокского судостроительного колледжа.

По итогам акции «Гордость», после нескольких часов работ участники собрали и вывезли более 80 пакетов мусора. Как отметили организаторы, подобные акции будут проходить и дальше.

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