Ярмарка на центральной площади Владивостока пользуется успехом у жителей и гостей города

Около 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка развернулась в пятницу, 21 апреля, на центральной площади Владивостока. Ярмарка пользуется неизменным успехом - сотни горожан приобретают здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия от фермеров и товаропроизводителей. Популярны и сезонные товары, например, саженцы и рассада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, на ярмарке свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе – весны до глубокой осени - проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

В субботу, 22 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.