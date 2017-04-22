Почти два гектара земли под застройку в хорошем районе продается во Владивостоке с дисконтом

Земельный участок представляет особую ценность в условиях дефицита земли под застройку

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Большой земельный участок на ул. Черняховского, 5а (район Зеленого Угла) с объектом незавершенного строительства вновь выставлен на продажу администрацией Владивостока. Это уже не первые торги, и потому стартовая цена на объект снижена в два раза по сравнению с первоначальной – до 80 млн. рублей. Более того, в ходе торгов цена может быть еще снижена в два раза – до 40 млн. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Такой порядок – пошагового снижения цены – возможен потому что торги пройдут путем публичного предложения. Продажа назначена на 24 мая 2017 года, заявки принимаются до 17 мая.

Площадь участка обширна и составляет почти 2 га (19,3 тыс. кв.м). Поскольку находится он в функциональной зоне Ж-3, здесь можно строить многоэтажные жилые дома, торговые объекты, предприятия бытового обслуживания. Причем площадь позволяет возвести целый жилой комплекс.

При этом участок расположен в густо населенном микрорайоне, здесь давно создана необходимая инженерная и социальная инфраструктура, что упрощает развитие нового участка. На земельном участке расположен объект незавершенного строительства (в советские времена здесь начинали строить школу). Бетонную коробку можно либо использовать под какой-то объект, либо демонтировать.

Специалисты подчеркивают: такой земельный участок представляет особую ценность в условиях дефицита земли под застройку на территории Владивостока. Кроме того, строительство благоприятно скажется на развитии всего города: Владивосток получит новое жилье и другие нужные объекты, а городская земля будет благоустроена.

Также в ходе торгов с дисконтом предлагаются и другие объекты – нежилые помещения на ул. Ладыгина, Мордовцева и пр. 100-летия Владивостока, а также административное здание в поселке Трудовое.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244-60-16; 245-40-85, МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости ".

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