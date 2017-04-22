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Во Владивостоке начали ремонтировать дороги

Работы проводятся в ночное время
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начался ремонт дорожного полотна на городских улицах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Ремонтные работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта.

Минувшей ночью техника приступила к подготовке к ремонту улицы Светланской и Океанского проспекта, на объекте работали дорожные фрезы.

В ходе проведения ремонтных работ задействована спецтехника и две бригады рабочих. После завершения работ по фрезерованию старого дорожного покрытия на дороги будет уложен новый асфальт и нанесена разметка.

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