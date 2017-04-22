Во Владивостоке начали ремонтировать дороги

Во Владивостоке начался ремонт дорожного полотна на городских улицах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Ремонтные работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта.
Минувшей ночью техника приступила к подготовке к ремонту улицы Светланской и Океанского проспекта, на объекте работали дорожные фрезы.
В ходе проведения ремонтных работ задействована спецтехника и две бригады рабочих. После завершения работ по фрезерованию старого дорожного покрытия на дороги будет уложен новый асфальт и нанесена разметка.