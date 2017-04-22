Фестиваль славянской культуры пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке состоится фестиваль славянской культуры. Гостей мероприятия ждёт тематическая ярмарка (в 12 часов) и концерт (в 16 часов), где прозвучат русские, белорусские и украинские музыкальные композиции. Фестиваль пройдёт на площадке Приморского краевого колледжа искусств (ул. Русская, 40), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества «Славянские традиции» развернётся в 12 часов. Здесь можно будет приобрести вязаные, текстильные и деревянные изделия, пряники, вышивку, кукол-берегинь. А также принять участие в мастер-классах по росписи пряников и декупажу.

Здесь будет работать локальная площадка «Монетная кузница», где будет производиться чеканка сувенирных монет.

В 16 часов в концертном зале начнется концерт. На сцену выйдут оркестр народных инструментов Приморского краевого колледжа искусств, вокально-инструментальные ансамбли «Парус», «Владивосток», солистка Приморской филармонии Елена Брыкина, народный артист России Александр Столяров, исполнители Олег Пастухов, Семён Ершов, Павел Куликов и другие артисты.

В ходе концерта прозвучат русские народные песни, романсы, украинские и белорусские песни. Среди них – «Живёт моя отрада», «Гори, гори, моя звезда», «Волга реченька глубока», «Белой акации гроздья душистые», «Беловежская пуща», «Червона ружа», «Два колёра», «Колядочки».

Организатор фестиваля славянской культуры - администрация Владивостока - приглашает на мероприятие всех желающих. Вход свободный.