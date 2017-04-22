Творческое взаимодействие школ искусств Владивостока и Китая обсудили в приморской столице

Для гостей была проведена экскурсия по школе

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Муниципальная школа искусств № 6 на ул. Русской, 21 во Владивостоке принимала гостей – здесь состоялась встреча воспитанников и педагогического коллектива с делегацией провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города..

В состав делегации вошли представители музыкальных, хореографических школ, творческих объединений актеров и драматических театров провинции Хэйлунцзян.

На примере детской школы искусств № 6 члены делегации познакомились с владивостокской системой дополнительного образования, узнали об успехах и достижениях воспитанников детских школ искусств города.

Для гостей была проведена экскурсия по школе – они побывали на уроках хореографии и живописи, на репетициях хора «Искорки» и театральных классов. Также воспитанники пообщались с членами делегации, рассказали о своих успехах.

В ходе встречи присутствующие обсудили возможное сотрудничество детских учреждений дополнительного образования Владивостока и Китая. Например, запланирован ряд мастер-классов и гастрольных поездок с хореографическими и театральными постановками воспитанников детской школы искусств № 6. К слову, школа активно поддерживает культурные связи с Китаем. Ежегодно воспитанники художественного отделения школы выезжают в соседнюю страну на пленэры и представляют свои работы на выставках.