Участниками и партнерами эко-проектов могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и местные жители

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

18 апреля во Владивостоке состоялось заседание общественного экологического совета при администрации города. Совет создан с целью обсуждения экологических программ, а также вовлечения горожан в их решение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Вел заседание заместитель главы администрации приморской столицы Сергей Черкасов. В работе совета также приняли участие зам. начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков, директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук Павел Крестов, директор Института защиты моря и освоения шельфа МГУ имени адмирала Г. И. Невельского Сергей Монинец, директор ООО «Гранула Z» Александра Мирошниченко, генеральный директор ООО «ПримТехнополис» Иван Скогорев, доцент кафедры менеджмента Дальневосточного федерального университета Валентина Жохова, специалисты компаний-партнеров администрации в сфере экологии.

Участники совета обсудили работу органов местного самоуправления Владивостокского городского округа в сфере обращения с отходами, а также проблему селективного сбора мусора.

«В России всего около десяти городов, в которых организован селективный сбор мусора, и среди них Владивосток. В городе реализуются три проекта по селективному сбору отходов. Это «Возьми пластик в оборот!», «Принеси пользу своему городу!» (сбор стекла), «Утилизируй правильно!» (сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания), – рассказал Антон Бибиков. – В рамках этих проектов в городе установлены специализированные контейнеры и модули для сбора разных видов отходов. В итоге только в 2016 году от объектов жилфонда собрано 195 тонн отходов стекла и стеклотары, три тысячи кубических метров пластика, 5717 отработанных ртутных ламп, 186 килограммов элементов питания (батареек) и 236 термометров».

Для организации такой работы специалисты администрации Владивостока активно сотрудничали с управляющими компаниями и предприятиями-переработчиками сырья, направляли им информационные письма, проводили совместные рабочие встречи и совещания. И эта работа дала свои результаты.

Как отметил начальник отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Сергей Козлов, организация сбора вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а также порядок сбора отходов, предусматривающий их разделение на виды, до 1 января 2016 года определялись органами местного самоуправления. Однако сейчас закон изменился.

«В связи с внесенными Федеральным законом № 458 от 29 декабря 2014 года поправок в федеральные законы «Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по организации обращения с отходами с 1 января 2016 года закреплены за субъектами РФ, – сказал Сергей Козлов. – Таким образом, теперь за организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а также за определение порядка их сбора на территории Приморского края, в том числе Владивостока, ответственна администрация края».

Как отметили в ходе совещания, администрация Владивостока также заинтересована в дальнейшей работе по внедрению современных подходов в сборе и переработке мусора, и что селективный сбор отходов – это перспективный путь не только для максимального вовлечения отходов в переработку, но и для снижения негативного их воздействия на окружающую среду. Несмотря на то, что теперь вопрос по развитию системы раздельного сбора мусора - в зоне ответственности региональных властей, администрация города готова развивать существующие проекты и приглашает к сотрудничеству организации, заинтересованные в раздельном сборе мусора. Сотрудничество подразумевает как сбор отходов с уже существующих площадок, так и организацию новых, транспортировку и переработку отходов.

По словам директора ООО «ПримТехнополис» Ивана Скогорева, управление экологии всегда открыто к взаимодействию с партнерами, и в этом он убедился на собственном опыте.

«Наш совместный с администрацией города проект «Утилизируй правильно» реализуется в целях уменьшения объема опасных отходов. Проекту уже более трёх лет. Мы утилизируем батарейки, термометры, лампочки, в которых содержится ртуть и которая может причинить вред здоровью человека и окружающей среде. На нашем заводе установлено специальное оборудование для обезвреживания таких отходов, – рассказал Иван Скогорев. – За год собираем более двух тысяч энергосберегающих ламп, около 6,5 тысяч батареек и порядка 150 градусников. Стоимость установки одного эко-бокса для сбора составляет порядка 19 тысяч рублей, за обслуживание (вывоз и утилизацию опасных отходов) управляющая организация платит 700 рублей в месяц».

Напомним, специализированные экобоксы для ртутьсодержащих отходов устанавливают управляющие компании или товарищества собственников жилья за счет собственных средств. Заинтересованные в приобретении модуля УК и ТСЖ могут обратиться в ООО «ПримТехнополис».

В ходе совещания для более эффективной работы экологического совета его участниками принято решение о создании рабочих групп по разным направлениям – по селективному сбору отходов, эко-просвещению населения и другим.

Отметим, участниками и партнерами эко-проектов могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители Владивостока, заинтересованные в улучшении экологии. Об экологических проектах можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Экология». По вопросам сотрудничества необходимо обращаться в отдел экологической безопасности администрации Владивостока по телефонам: 2614-371 и 2614-272. Предложения о сотрудничестве можно направлять на электронную почту priroda@vlc.ru.