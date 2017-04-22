Пластиковые отходы угрожают экологии

2017 год в России объявлен Годом экологии

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

2017 год в России объявлен Годом экологии. Экологическая ситуация повсеместно, в том числе и во Владивостоке, вызывает серьезные опасения. В местах массового отдыха горожан, в лесопарковых зонах, на прибрежных территориях с каждым годом скапливается все больше и больше пластиковых отходов.

Практически весь пластиковый мусор, который мы встречаем в повседневной жизни, не разлагается естественным путем. При этом брошенный на землю пластик выделяет ядовитые вещества, которые постепенно поступают в почву и отравляют ее. И речь не об одной-двух ПЭТ-бутылках – о десятках, сотнях тонн.

С 2004 года решением этой проблемы в Приморье занимается компания «Гранула».

– Будучи первым и единственным в крае предприятием по сбору и переработке ПЭТ-изделий, мы не можем позволить себе прекратить нашу деятельность и отойти в сторону, несмотря на все трудности, связанные с реализацией подобной задачи, – говорит генеральный директор компании Александр Кульбятский. – В 2017 году компания получила второе дыхание. Отмечу, что огромную поддержку нам оказал общественный деятель Юрий Назарец. Без его помощи возобновление работы было бы невозможно. Являясь членом Общественной палаты Приморья, Юрий Петрович уделяет пристальное внимание проблемам экологии всего края и особенно Владивостока. Наша компания выражает ему огромную благодарность и надеется на дальнейшее сотрудничество, ведь оно уже дало впечатляющие результаты.

Также компания «Гранула» объявляет о проведении в рамках программы «Чистое Приморье» социально-экологического мероприятия по очистке лесопарковой зоны «Варяг» (выше одноименной остановки общественного транспорта). Субботник состоится 29 апреля, начало в 10.00. Телефон для информации 2-900-987. Поддержать эту инициативу приглашают всех неравнодушных горожан.

В рамках мероприятия запланированы шоу-программа, розыгрыши призов и сертификатов от спонсоров, также будут развернуты полевые кухни. Как объясняет заместитель директора компании Александр Короткий, все это делается для того, чтобы люди, которым небезразлична экология нашего города, не только с пользой провели время, но и получили массу позитивных эмоций.

– Давайте помнить, что устранение экологических проблем – это дело не только государственных служб и компании «Гранула», но и всех жителей города и края, – подчеркивает Александр Владимирович. – Здесь нужна помощь каждого: выбрасывайте пластиковые отходы в специальные контейнеры, установленные возле вашего дома. Если же их нет, обратитесь в свою управляющую компанию с требованием установить спецконтейнеры. Во всей стране сейчас вводится система раздельного сбора мусора, и на местах отвечают за это управляющие организации.