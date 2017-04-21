​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток

Эксклюзивное интервью РИА VladNews

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Назначение известного во Владивостоке управленца Константина Межонова на должность исполняющего обязанности главы администрации города стало неожиданностью для многих. 14 апреля он был назначен вице-мэром, а уже 17 апреля стал и.о. В эксклюзивном интервью РИА VladNews Константин Анатольевич рассказал о проблемах, планах и мечтах.

- Константин Анатольевич, поздравляю с назначением! Уже наметили план работы?

- План - как можно быстрее погрузиться в городские проблемы. Потому что человек, занимающий должность исполняющего обязанности главы города – это, прежде всего, хозяйственный руководитель. Моя задача - сделать так, чтобы в городе был порядок, чтобы все службы работали нормально. Многие проблемы я хорошо знаю, скажем, вопросы, связанные с социальной сферой – я всегда был в них погружен. Все время ловлю себя на мысли, что очень хорошо знаю город по образовательным учреждениям – школам, детсадам, учреждениям дополнительного образования. Во Владивостоке 120 детсадов, школ – почти 80, учреждений дополнительного образования – более 20, то есть это вся география города.

Есть городские полномочия, которым нужно уделять повышенное внимание, - система образования, на которую идет львиная доля расходов бюджета, культура, спорт, вопросы благоустройства. Хотелось бы, конечно, чтобы средств на эти сферы было больше. Но бюджет Владивостока не безграничный, необходимо искать источники пополнения.

- Какие проблемы сегодня требуют самого безотлагательного вмешательства, а какие могут подождать?

- Первостепенная задача – чистота. Город после зимы, естественно, есть моменты, которые режут глаз. Уже завтра во Владивостоке пройдет субботник. Призываю жителей города и руководителей учреждений: давайте все дружно выйдем и приведем город в порядок, а потом будем поддерживать этот порядок. У каждого клочка мусора есть свой хозяин, и я считаю справедливой пословицу «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».

Есть задачи, которые связаны с взаимодействием с администрацией Приморского края, по тем проектам, которые сейчас реализуются. В частности, программа формирования комфортной городской среды. Речь идет о приведении в порядок определенного количества двориков и мест общего пользования во Владивостоке. Прошли соответствующие совещания, подготовлены все необходимые документы. Это тоже будет способствовать наведению порядка в городе. Подчеркну, что все это будет делаться совместно с жителями.

Есть проблемы социального характера. Например, достаточно много проблем в Снеговой пади. Две школы, которые там есть, уже переполнены. Необходимо заниматься вопросами проектирования новой школы, мы это уже начали, берем типовой проект школы и будем стараться попасть в краевые и федеральные программы. Три детских сада в Снеговой пади тоже переполнены. Люди, живущие там, получают путевки в других местах.

Нужно решать ситуацию с мусоросжигательным заводом. Слышал выступление вице-губернатора Приморья Василия Ивановича Усольцева: возможно, у нас появятся инвесторы, и нам удастся привести Спецзавод №1 в хорошее состояние.

- Игорь Сергеевич вообще хотел его закрыть.

- По-хорошему, надо закрывать. Но это отдаленная перспектива. Прямо сейчас этого сделать невозможно в силу ряда обстоятельств, но выбросы должны соответствовать санитарным нормам.

Есть еще проблема с пожароопасным периодом. Впереди выходные, когда большое количество горожан выезжают на природу. У нас работают патрули, которые в лесу подходят к людям, разъясняют. Но все равно бывают палы. Нехорошо. Хотелось бы, в том числе с помощью СМИ, обратиться к людям, чтобы они были внимательны.

- Впереди большие праздники, 1 и 9 мая…

- Да, мы работаем совместно с администрацией края по организации этих торжеств. 1 мая хотелось бы, чтобы жители города приняли участие в традиционном шествии. Самое главное - прийти с хорошим настроением! Хотелось бы, чтобы люди почувствовали праздник.

9 мая в жизни каждого нормального человека – особенный день. Невозможно остаться равнодушным. Особенно всех трогает шествие «Бессмертного полка». Хочется, чтобы у наших ветеранов всегда, а в эти дни особенно, было хорошее настроение, и дай бог им всем здоровья!

- Пойдете в «Бессмертном полку»?

- Я очень хочу это сделать. Я сейчас ищу фотографию своего деда, он погиб на фронте, на Украине, под Чернобылем… Так получилось, что семейный фотоархив сгорел, когда мои родители жили в Грозном, в Чечне. Фотография моего второго деда сохранилась – он и советско-финскую, и Великую Отечественную войну прошел, имел тяжелое ранение, был комиссован…

- Есть ли у вас свое видение развития Владивостока?

- Вы знаете, я должен признаться, что в свое время влюбился во Владивосток. Мои первые воспоминания о городе юношеские - 1977 год, мне не было и 16, когда отца перевели на Дальний Восток. Я пешком исходил весь центр Владивостока, и моим любимым местом был Морвокзал. Я приходил и любовался на корабли, чаек, туманы. Я был просто поражен городом и его красотой.

Да, у нас много проблем в городе, чего-то не хватает. Например, я считаю, что в городе не хватает тротуаров. Неудобство? Конечно! Есть проблемы с автомобильными развязками. Очень хотелось бы, чтобы среда в городе была действительно комфортной, чтобы людям было уютно жить. На самом деле город очень красивый. Городов с таким рельефом, с такими видами, с такими климатическими условиями в России нет, а я много городов повидал. У меня были предложения переехать работать в другие места. Но я думал каждый раз: «Как же так, как же я уеду из Владивостока? Здесь друзья, здесь любимый город». Корнями, что называется, врос.

В силу своей работы в департаменте образования и Законодательном Собрании я изъездил весь край и знаю, что Владивосток любят и гордятся им все жители Приморского края. Он действительно необычный и действительно красивый.

Сейчас, когда появился гостевой маршрут, когда отремонтированы фасады, когда город освещен гораздо лучше, чем раньше, когда появились обалденные мосты - город вообще стал другим. Хоть жители в соцсетях иногда и возмущаются, но они патриоты города и любят его. Даже люди у нас другие: красивые, с особым менталитетом, по-другому одеваются. Если взять историю Владивостока - как город появился и зародился - сюда ехали сильные духом, и это передается по наследству.

Так вот, очень хочется, чтобы город был комфортен, во-первых, для жителей, для простых семей. Это значит, должны быть хорошие дворы, подъезды, инфраструктура, хорошее качественное образование для детей, досуг. И, во-вторых, для бизнеса. Первые шаги сделаны: Владивосток - свободный порт, появляются резиденты, льготные налоговые ставки, нужно это развивать и дальше.

Как вы намерены строить работу с думой Владивостока, депутатами?

- Нынешнему составу депутатов еще почти полгода работать. Взаимоотношения между Думой и городской администрацией уже выстроены. Очень многих депутатов я знаю, кого-то напрямую, кого-то косвенно. У меня абсолютно со всеми адекватные отношения. На депутатский корпус возложены полномочия по принятию и корректировке бюджета. И мы перед депутатами отчитываемся за исполнение бюджета. За словом «бюджет» стоит много всего. Есть такое понятие «хотелки» – мы хотим много чего сделать в городе, но есть еще «обязалки» – выплата зарплаты бюджетникам, питание детей в школах и детсадах, обеспечение коммунальной служб, работа экстренных служб… И, как всегда, приходится находить компромиссные решения. Поэтому с депутатским корпусом ведется постоянный диалог.

- Первый заместитель главы Владивостока Алексей Литвинов в интервью VL.ru в июне прошлого года говорил, что работа администрации города вне политики, и призывал не «раскачивать политическую обстановку» (http://www.newsvl.ru/vlad/2016/06/23/148747/), а вы как считаете сейчас, когда до выборов в городскую думу осталось чуть больше четырех месяцев?

- Абсолютно согласен с этой точкой зрения. Работа администрации города находится вне политики и сосредоточена на решении исключительно хозяйственных вопросов. Вы сослались на прошлогоднее интервью Алексея Александровича, а я бы вспомнил его же интервью месячной давности, где он совершенно определенно изложил позицию администрации в отношении предстоящих выборов в городскую думу (http://www.newsvl.ru/vlad/2017/03/23/157661/). К этому могу только добавить, что задача исполнительной власти – содействие в проведении выборов, то есть обеспечение помещений и связи для избирательных участков, предоставление помещений для встреч с избирателями и мест для размещения агитационных материалов. Поэтому позиция такая – мы решаем хозяйственные вопросы. Это позиция моя и моих коллег-заместителей.

- Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарёв через социальные сети уже поздравил вас с назначением. Вы долгое время были его заместителем, советником и многие сейчас называют вас «человеком Пушкарёва». Как прокомментируете?

- Я к этому отношусь абсолютно нормально. Взять мою биографию. С 1998 года я работал в администрации Приморского края, когда губернатором был Наздратенко Евгений Иванович. Потом все изменилось, губернатором стал Дарькин Сергей Михайлович. И почему-то на меня все смотрели как на «человека команды Наздратенко». Мне с Евгением Ивановичем работалось комфортно, хорошо и тяжело, потому что он был крут на характер. Я ничего плохого не вижу в том, что меня так называли. С Сергеем Дарькиным я работал долго, до 2007 года, и меня стали считать «человеком команды Дарькина». Когда меня пригласили в администрацию Владивостока в качестве заместителя главы, я с удовольствием согласился. Считаю, что очень многое удалось сделать. Мне комфортно работалось с Игорем Сергеевичем, потому что он меня слышал и прислушивался. Были созданы программа «Спортивный Владивосток», программа поддержки образовательных учреждений новым учебным оборудованием, программа привлечения и поддержки молодых учителей, построили много стадионов. Нам удалось сдвинуть с места проблему нехватки детских садов, и эта программа продолжается и сейчас. Я без всякого зазрения совести и с большим удовольствием вспоминаю этот период. Я считаю Игоря Сергеевича достойным руководителем города. Поэтому, когда я увидел его поздравление, мне было приятно. Когда тебя называют человеком той или иной команды, не вижу в этом ничего предосудительного

Хочу еще раз подчеркнуть, что должность исполняющего обязанности главы города - это не политизированный пост. Я буду решать только вопросы обеспечения хозяйственной деятельности.

- Вас без преувеличения можно назвать одним из самых ярких управленцев Приморья. Работа в администрации города и края, одном из крупнейших ВУЗов, Законодательном Собрании Приморского края – опыт колоссальный. Удастся ли в полной мере применить все навыки на новом посту? Владивосток – непростой город, не боитесь трудностей в управлении?

- Везде свои трудности… Я был заведующим ГОРОНО. Трудности? Конечно, трудности. Был руководителем краевого департамента. Если где-то в крае случалось какое-то ЧП, как вы думаете, кто первый получал? Конечно, руководитель департамента образования и науки. По полной схеме. Хозяйство-то огромное: почти 1300 учебных учреждений, школы, детские дома, интернаты, средние и начальные профессиональные учебные заведения. Проректором в высшем учебном заведении был. Вице-мэром. Большой опыт депутатской работы. Как депутат я никогда не отсиживался. Я старался генерировать законы, и сегодня мне есть, чем гордиться. Я практически являюсь автором закона «Об образовании в Приморском крае», «О казачестве», закона о поддержке российских усыновителей, об отдыхе учащихся и других. Так что багаж есть, опыт огромный, надеюсь, что он пригодится и на этом посту. Все знать в городском хозяйстве, конечно, невозможно, я очень надеюсь на команду заместителей, сформированную Игорем Сергеевичем Пушкаревым. Я знаю, что они профессионалы, и думаю, что вместе мы будем успешно справляться с теми задачами, которые стоят перед городом.

- Спасибо вам и удачи!

Мария Стеблянко