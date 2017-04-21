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Поцелую укрепляют иммунитет, - ученые

Отношения оказывают полезные свойства
Фото: kiss.romanticcollection.ru Фото: kiss.romanticcollection.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Партнеры нередко, пережив романтический период отношений, начинают реже целовать друг друга, в то время как поцелуи обладают большим спектром полезных для людей свойств, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на VladTime.

По словам специалистов, поцелуи – это простое, но эффективное средство для закрепления привязанности своего партнера. Ученые пояснили, что при поцелуе в крови активно вырабатывается гормон окситоцин, играющий важную роль в формировании ощущений близости и удовольствия.

«Если человек обменивается поцелуями регулярно, у него вырабатывается стойкая привязанность к своей второй половинке», - поделились они секретом.

В то же время при поцелуе происходит обмен слюной, и данный процесс позволяет проникнуть в организм антителам партнера. При этом происходит укрепление иммунитета, причем ряд ученых полагают, что поцелуи даже способны заменять собой противоинфекционные препараты.

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