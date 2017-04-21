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Сладкая газировка может атрофировать мозг, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что сладкая газировка может атрофировать мозг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Alzheimer's & Dementia.

Специалисты провели исследование, которое длилось 10 лет, а его участниками стали 4 тысячи человек. Эксперты проанализировали строение мозга и функционирование памяти. Результат показал, что регулярное употребление газировки провоцировало ухудшение работы памяти, а также сокращение размеров нижних отделов мозга. Кроме того, негативным образом такие напитки отражались на активности сердечно-сосудистой системы, повышая риск инсульта и старческого слабоумия.

Для таких последствий достаточно употреблять больше одной или двух порций газированного напитка. Примечательно, что любители газировки на 6% хуже запоминали новую информацию, чем их сверстники

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