Сладкая газировка может атрофировать мозг, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что сладкая газировка может атрофировать мозг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Alzheimer's & Dementia.

Специалисты провели исследование, которое длилось 10 лет, а его участниками стали 4 тысячи человек. Эксперты проанализировали строение мозга и функционирование памяти. Результат показал, что регулярное употребление газировки провоцировало ухудшение работы памяти, а также сокращение размеров нижних отделов мозга. Кроме того, негативным образом такие напитки отражались на активности сердечно-сосудистой системы, повышая риск инсульта и старческого слабоумия.

Для таких последствий достаточно употреблять больше одной или двух порций газированного напитка. Примечательно, что любители газировки на 6% хуже запоминали новую информацию, чем их сверстники