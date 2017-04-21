Владивостокцы призывают всех проголосовать за наш город в акции «Аллеи России»

Местные жители делают рассылку по своим чатам

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток стал участником акции «Аллеи России», сообщает РИА VladNews.

В 9 городах-победителях России будет высажено 9000 деревьев в память погибшим в Великой Отечественной войне. В настоящее время голосование идет полным ходом и завершится 30 апреля.

Чтобы Владивосток вошел в список городов-победителей, ему нужно оказаться хотя бы на 9 строчке. От победы нас отделяет более 20 тысяч голос, но, как говорится, надежда умирает последней.

Именно сплотившись, мы сможем доказать, что Владивосток достоин победы а акции «Аллеи России», для этого нужно всего лишь отдать свой голос за наш город на сайте аллеи-славы.рф.