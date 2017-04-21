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Культура

Встреча с художницей Еленой Гуляевой

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Елена Кищик, РИА VladNews Фото: Елена Кищик, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В библиотеке Басаргина прошла встреча с владивостоксой художницей Еленой Гуляевой, иллюстратором детской книги стихов Елены Муковозовой «В городе моём, городе морском», сообщает корреспондент VladNews.

Елена Гуляева выступила в качестве художника-иллюстратора сборника стихов поэтессы, Члена Союза писателей России, Елены Муковозовой, который был издан в 2013 году в Тихоокеанском издательстве «Рубеж». Сборник выполнен в стиле «ретро» - к каждому стихотворению своя картинка. Иллюстрации отразили светлые, простые и понятные стихи Елены Муковозовой. Совместная работа автора и иллюстратора книги получила не перестаёт восхищать. Удивительная способность поэта описать в нескольких строчках целый мир, а художника в этих строчках его увидеть.

По словам поэтессы, книга «В городе моём, городе морском» была создана не только для развлечения, но и для познания. Действительно, на встрече ребята легко отвечали на вопросы о названии городских улиц, им в сборнике посвящена серия стихотворений. Светланская – в честь фрегата «Светлана», Алеутская – в честь шхуны «Алеут».

Ребята с большим интересом познакомились с яркой и красочной книгой, активно вступали в диалог, задавали вопросы. Елена Гуляева вместе с ними прочитала несколько искренних, светлых стихотворений о родном городе Владивостоке. Художница рассказала ребятам, как начала свою творческую работу по созданию иллюстраций, о стиле книги. О том, что не один раз перечитывала стихотворения, много рисовала и представляла стихи глазами детей.

«Мне было очень интересно пообщаться с детьми, думаю, что и им со мной, - поделилась своими впечатлениями Елена Гуляева. – Не смотря на то, что ребята очень активные и непоседливые, это был очень хороший обмен. Остались яркие впечатления, такие, что мне даже захотелось нарисовать их. Очень приятно слышать и отзывы родителей. По их словам, теперь дети, после личной встречи с художником, совсем иначе относятся к нашей книге. А некоторые уже прочитали её от корки до корки». 

Автор фоторепортажа: Елена Кищик, РИА VladNews

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