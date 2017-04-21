В выходные во Владивостоке будет солнечно и дождливо

Суббота порадует весенней погодой

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Суббота порадует приморцев благоприятной погодой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Осадки в крае пойдут на убыль, только в отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночь ожидается морозная от −1… до +5 °C. Днем потеплеет, весеннее солнце прогреет воздух до +8…+18 °C.

В воскресенье Приморье вновь окажется во власти циклона, и ночью начнутся дожди. Температурный фон повысится на 2–4 градуса и будет положительным. Погоду восточной половины края будет определять поле повышенного давления, здесь сохранится погода без осадков, и сохранятся заморозки. Днем в континентальных районах воздух прогреется до +12…+21 °C. В прибрежные районы южный ветер будет выносить прохладный воздух с моря, максимальная температура +6…+11 °C.

Во Владивостоке в субботу будет солнечно и тепло, воздух прогреется до +11…+13 °C, в пригороде до +15 °C. В воскресенье ожидается облачная и прохладная погода , +7…+10 °C, в конце дня возможен небольшой дождь. В ночные часы температурный фон +2…+5 °C.