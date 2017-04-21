Липовые справки о работе могут стоить жительнице Владивостока свободы

Материалы переданы в суд

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшее причинение вреда в виде упущенной выгоды в размере более 8 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выявили факт злоупотребления должностными полномочиями заместителем руководителя одного из транспортных предприятий. По версии следствия, злоумышленница составляла и выдавала обратившимся к ней посторонним людям справки о том, что они являются сотрудниками железной дороги.

Эти справки предоставлялись в детсады, и на их основании граждане освобождались от оплаты 80% за содержание своих детей детских садах. Доказано 25 эпизодов преступной деятельности.

Фигурантка вернула предприятию на стадии следствия порядка 2,5 миллионов рублей; был наложен арест на ее имущество на сумму свыше 5 миллионов рублей.

Максимальная санкция по статье 285 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.