Дожди и похолодание вновь накроют Владивосток в начале следующей недели

Улучшение погоды прогнозируется в середине недели

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В начале следующей недели погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на понедельник пройдут осадки различной интенсивности. Ночной фон температуры +1…+7 °C, на востоке воздух будет выхолаживаться до −1…−5 °C. Днем атмосферное давление будет расти, осадки уменьшатся и прояснит. Максимальная температура воздуха в континентальных районах +11…+19 °C, в прибрежных районах +6…+10 °C.

Однако уже во вторник погода снова ухудшится. С запада подойдет циклонический вихрь и будет медленно смещаться над Приморским краем. Осадки вновь возобновятся, похолодает. Максимальная температура +5...+14 °C. Улучшение погоды прогнозируется в середине недели.

Во Владивостоке дожди наиболее вероятны в ночь на понедельник, ночью и утром во вторник. Ветер свежий. Температурный фон ночью +2…+5 °C, днем +9...+12 °C.