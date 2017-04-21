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Полицейские Владивостока сожгли 2 килограмма наркотиков

А также предметов для их изготовления и употребления
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В рамках планового мероприятия по уничтожению вещественных доказательств сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте отправили в топку котельной наркотики и предметы, применяемые для их приготовления, расфасовки и употребления по уголовным делам, приговоры по которым вступили в законную силу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В топку отправлены в том числе наркотики каннабисной группы (марихуана, гашиш, гашишное масло), героин, опий, "синтетика", а также предметы, применяемые для приготовления, расфасовки и употребления наркотиков (шприцы, весы, гильзы папирос и т.д.).

Процедура уничтожения вещественных доказательств проводится в присутствии специальной комиссии и исключает возможность неполного уничтожения наркотиков или их возврат в незаконный оборот.

Подобное мероприятие проводится регулярно: вещественные доказательства уничтожаются после того, как судебный приговор вступает в законную силу и необходимость в их хранении отпадает. Специальные акты на уничтожение наркотических средств, инструментов и оборудования детально регламентируют точный вес сжигаемых партий и то, в рамках какого уголовного дела они были изъяты.

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