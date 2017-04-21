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Общество

«Шансу-103» дали последний шанс

Пограничники Приморья сняли арест с краболова
Фото: morvesti.ru Фото: morvesti.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Приморские пограничники сняли административный арест с краболова «Шанс-103», задержанного еще 7 апреля кораблем береговой охраны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Судовладелец должен будет привести судовое спасательное оборудование в соответствие с требованиями безопасности мореплавания. Расследование административного дела продолжается и в дальнейшем будет направлено в федеральный суд.

Краболов-морозильщик «Шанс-103» (порт приписки Находка, судовладелец – рыбколхоз «Восток-1») пограничники обнаружили южнее мыса Золотой, где судно вело промысел краба. Спасательное оборудование судна не прошло обязательную процедуру сервисного обслуживания, что является нарушением требований в области безопасности мореплавания, поскольку данное обстоятельство может привести к трагедии.

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