«Шансу-103» дали последний шанс

Пограничники Приморья сняли арест с краболова

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Приморские пограничники сняли административный арест с краболова «Шанс-103», задержанного еще 7 апреля кораблем береговой охраны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Судовладелец должен будет привести судовое спасательное оборудование в соответствие с требованиями безопасности мореплавания. Расследование административного дела продолжается и в дальнейшем будет направлено в федеральный суд.

Краболов-морозильщик «Шанс-103» (порт приписки Находка, судовладелец – рыбколхоз «Восток-1») пограничники обнаружили южнее мыса Золотой, где судно вело промысел краба. Спасательное оборудование судна не прошло обязательную процедуру сервисного обслуживания, что является нарушением требований в области безопасности мореплавания, поскольку данное обстоятельство может привести к трагедии.