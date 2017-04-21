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Общество

Во Владивостокцы были эвакуированы погорельцы

Мероприятия проходят не первый год
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 20 апреля, во Владивостоке силами управления по делам ГО и ЧС администрации города Владивостока были проведены учения по эвакуации людей, пострадавших от пожара. Согласно сценарию, огонь повредил жилой микрорайон на острове Русский, у людей будто бы сгорели дома, есть пострадавшие. В ходе учений людям оказали необходимую помощь и доставили в пункт временного размещения - в санаторий «Приморье», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

«Учения проходят по всей России. Отрабатываются навыки и порядок действий во время возможных природных происшествий. Для нашего края такая тренировка актуальна, так как в крае введен особый противопожарный режим, - рассказывает Александр Карпенко, заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС. - Помогают нам сегодня в мероприятии сотрудники санатория «Приморья» - именно здесь мы временно поселили "погорельцев"».

На входе пострадавших встречают врачи, если необходимо, оказывают помощь. Также в санатории функционирует комната матери и ребенка, столовая. Затем семьям выдают ключи и собирают в зале, чтобы рассказать о дальнейших действиях.

По словам начальника санатория Александра Брыля, сотрудничество с администрацией Владивостока ведется не первый год. Отработаны десятки сценариев действий во время возможных чрезвычайных ситуаций. Регулярные учения позволят в случае реального их возникновения действовать четко и слаженно.

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