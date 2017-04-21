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Политика и экономика

Государство ужесточило контроль за доходами мэров

Новости антикоррупционного законодательства
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ, вступившим в силу 15.04.2017, внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Так, предусмотрено, что граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лица, замещающие указанные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Проверка таких сведений осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, и при выявлении в результате проверки фактов несоблюдения указанными лицами ограничений, запретов, неисполнения ими обязанностей, предусмотренных антикоррупционным законодательством, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, Федеральным законом:

  • вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
  • конкретизируется перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей);
  • корректируются обязанности членов избирательных комиссий в области противодействия коррупции;
  • уточняется запрет на участие в управлении некоммерческими организациями лиц, замещающих государственные должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих.
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