Владивостокцев призывают жить на полной мощности

Позитивный тренинг пройдет в приморской столице

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Жизнь на полной мощности - это позитивный тренинг, который пройдет во Владивостоке 27 апреля.

Тренинг "Жизнь на полной мощности" поможет вам:

☛ найти максимальное количество источников энергии.

☛ составить четкий и индивидуальный план увеличения энергии.

☛ разобраться с тем, что является основными причинами потери энергии для вас.

☛ снизить потери энергии и увеличить приток.

Если у вас нет сил и вам непонятно, как вернуть энергию, то этот тренинг для вас.

Ваша жизни заиграет новыми красками и у вас появятся силы для того, чтобы двигаться дальше, открывать новые горизонты, бизнесы, продвигаться в карьере.

Ведущий:

Станислав Клиников - международный бизнес-тренер, руководитель тренинговой компании NEWLevelNOW (California, USA), сертифицированный в США и один из лучших тренеров деловых навыков России и стран СНГ [по версиям Trainings Expo, центр кадровых технологий 21 ВЕК, СБЕРБАНК, Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ)]. Имеет опыт проведения тренингов по всему миру: Россия, США, Канада, Китай, Южная Корея, Вьетнам (www.klinikov.com).

Вопросы и бронирование билетов ☎ 261-89-51

Тренинг пройдет с 19.00-22.00 по адресу Acfes-Seiyo Hotel, 100-лет Владивостоку, 103.