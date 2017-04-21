Владивостокцев призывают жить на полной мощности

Жизнь на полной мощности - это позитивный тренинг, который пройдет во Владивостоке 27 апреля.
Тренинг "Жизнь на полной мощности" поможет вам:
☛ найти максимальное количество источников энергии.
☛ составить четкий и индивидуальный план увеличения энергии.
☛ разобраться с тем, что является основными причинами потери энергии для вас.
☛ снизить потери энергии и увеличить приток.
Если у вас нет сил и вам непонятно, как вернуть энергию, то этот тренинг для вас.
Ваша жизни заиграет новыми красками и у вас появятся силы для того, чтобы двигаться дальше, открывать новые горизонты, бизнесы, продвигаться в карьере.
Ведущий:
Станислав Клиников - международный бизнес-тренер, руководитель тренинговой компании NEWLevelNOW (California, USA), сертифицированный в США и один из лучших тренеров деловых навыков России и стран СНГ [по версиям Trainings Expo, центр кадровых технологий 21 ВЕК, СБЕРБАНК, Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ)]. Имеет опыт проведения тренингов по всему миру: Россия, США, Канада, Китай, Южная Корея, Вьетнам (www.klinikov.com).
Вопросы и бронирование билетов ☎ 261-89-51
Тренинг пройдет с 19.00-22.00 по адресу Acfes-Seiyo Hotel, 100-лет Владивостоку, 103.