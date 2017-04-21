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Приморцы могут рассказать о своих пожеланиях по работе государству

В опросе приняли участие уже 1,5 тысячи человек
Фото: Fonday.ru Фото: Fonday.ru
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Роструд проводит соцопрос населения для определения факторов, влияющих на трудоустройство за пределами места постоянного проживания. Гражданам предлагают ответить на вопросы анкеты «Готовы ли Вы к переезду в другой регион России?», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Задача организаторов – определить эффективность реализации мероприятий по повышению мобильности россиян. Принять участие в анкетировании приглашают и приморцев.

По мнению специалистов, анализ опроса позволит выявить основные причины, которые заставляют граждан задуматься о переезде.

«Понимание ситуации поможет скорректировать дальнейшие шаги в социальной политике, искать возможные точки роста экономики региона», – считают в департаменте труда и социального развития края.

Ответить на вопросы анкеты может каждый желающий, независимо от возраста и социального статуса. Необходимо зайти на главную страницу информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» по ссылке: https://trudvsem.ru/.

На данный момент в опросе приняли участие порядка 1,5 тысяч человек (примерно поровну мужчин и женщин), большинство которых (65%) - это люди в возрасте 25-44 лет. Почти все (89%) получают менее 50 тысяч рублей - и 77% их них готовы к переезду, чтобы получать более высокую зарплату, чем в регионе своего нынешнего проживания (55%). Но запросы у опрошенных не зашкаливают: желаемую зарплаты в 50-100 тысяч рублей назвали 62% опрошенных, 100-150 тысяч рублей 15%, а от 150 тысяч - 6% человек. На зарплату менее 50 тысяч рублей согласно 15% опрошенных. Треть россиян (32%) при переезде в другой регион не надеются на себя, и хотели бы получить помощь в поиске работы. По 20% опрошенных отметили как основной необходимый вид помощи - средства для аренды жилья и подъемные для обустройства. 

79% опрошенных хотели бы переехать в другой регион на постоянное место жительства: им нужна постоянная работа. Вахтовая работа интересует 18% человек, а сезонная - 2%.

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